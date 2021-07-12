Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Акция протеста журналистов и оппозиционеров, которая состоялась 11 июля в Тбилиси, являлась очередной попыткой заговора против государства, организованной командой экс-президента страны Михаила Саакашвили. Такое мнение 12 июля высказал на брифинге грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Было запланировано крупномасштабное гражданское противостояние с участием полицейских сил, и их целью было применение силы со стороны государства против людей и граждан. Конечно, мы этого избежали… Это были классические антигосударственные, антицерковные и, следовательно, антинациональные послания, которые мы слышали вчера», — сказал он.

Также премьер-министр страны указал, что, по его словам, оппозиционеры хотят сменить власть в стране «путем реванша» и пообещал, что власти Грузии этого не допустят.

«Подтверждаю свое уважение к СМИ, в которых работают много профессионалов, но давайте не будем обманывать себя. Откровенно говоря, оппозиционные телеканалы, «Мтавари», «Формула» управляются непосредственно Саакашвили… Соответственно их повестка дня и повестка дня «Национального движения» (возглавляемая Саакашвили партия — ред.) и реваншистской радикальной силы абсолютно идентичны», — добавил Гарибашвили.

Отметим, 11 июля перед зданием парламента в Тбилиси журналисты ряда СМИ, оппозиционеры и их сторонники, которые высказывались за отставку премьер-министра страны, указывая, что его слова о нецелесообразности проводить 5 июля в стране марш ЛГБТ стало причиной агрессии в адрес представителей секс-меньшинств.