Москва, 12 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Существование антикризисных мер в дальнейшем может привести к перегреву экономики. Об этом на очередном заседании финансового трека G20 заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Видим в этом риск для мировой экономики. Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов», — сказал Силуанов.

По его словам, экономическая политика по выходу из кризиса одних стран имеет прямое влияние на другие, и в итоге ряд государств на фоне ускорения инфляции уже приступили к нормализации денежно-кредитной политики, а другие сохранили меры экономического стимулирования.

Силуанов обратил внимание на важность обеспечения нормализации денежно-кредитной и бюджетной политики в унисон темпам восстановления экономики и нарастания давления инфляции: «Последующая нормализация или даже ужесточение политики приведет к необходимости реагировать на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках. Все эти факторы будут создавать дополнительную волатильность на рынках и, вероятно, вносить отрицательный вклад в мировой экономический рост».