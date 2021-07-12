Ижевск, 12 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Удмуртии в период с 12 по 17 июля температурный фон существенно не изменится. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

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Так, 13 и 14 июля преимущественно осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +9… +14°С, в светлое время суток столбики термометров будут подниматься до +22… +27°С.

С 15 по 17 июля под влиянием циклона могут пройти кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром. В ночные часы температура воздуха ожидается на уровне +11… +16°С, днем воздух прогреется до +23… +28°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время аномально жаркая погода сохраняется практически на всей территории Приволжского федерального округа. В Чувашии в течение недели температура составит +27…+32°С в тени, а ночью будет опускаться до +15…+20°С. Пик жары ожидается 16 и 17 июля.

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