Варшава, 12 июля 2021, 15:23 — REGNUM 12 июля президент Польши Анджей Дуда и глава Литвы Гитанас Науседа провели совместную пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров в Варшаве. Польский лидер во время мероприятия заявил, что Варшава поможет Вильнюсу справиться с наплывом нелегальным мигрантов из стран третьего мира, который идет в последнее время через Белоруссию. Об этом сообщает Polskie Radio.
«Польша сделает всё, чтобы оказать Литве помощь в прекращении потока нелегальных мигрантов через границу с Белоруссией. Президент Науседа попросил нас о помощи в усилении охраны границ своей республики. Мы не можем не прийти на помощь союзникам», — заявил Дуда.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Польшу с официальным визитом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа со своей супругой Дианой Науседене. 12 июля состоялись переговоры литовского лидера с президентом Польши Анджеем Дудой.