Казань, 12 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Муниципальные парковки Казани до сентября продолжат работу в льготном режиме. За нарушение правил благоустройства, не несущих угрозу жизни и здоровью горожан, предпринимателей по-прежнему не будут штрафовать. Заявил 12 июля замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Как утверждают рестораторы, бесплатные парковки помогают привлекать клиентов. Дальнейшим режим работы муниципальных парковок будет определяться городскими властями в диалоге с бизнесом, уточнил спикер.

Благодаря мораторию на штрафы, предприниматели сэкономили порядка 117 млн рублей. Также в городе продлена отсрочка платежей на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за первый-четвертый кварталы текущего года. Второй летний сезон рестораторы бесплатно размещают веранды при своих заведениях. Ранее мораторий на штрафы действовал до апреля.

Все принятые в городе меры поддержки оказались эффективными благодаря тому, что их предложили сами предприниматели, отметил Гафаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани льготный режим муниципальных парковок действовал до 1 июля 2021 года. Парковаться без оплаты автовладельцы могли после 18:00 в будни и во время выходных и праздничных дней. Плата за парковку в льготный период взималась лишь в будние дни с 07:00 до 18:00.

Мэр города Ильсур Метшин утвердил решение об изменении режима парковок после встречи в конце марта 2020 года с представителями наиболее пострадавших от пандемии отраслей — туризма, крупных торгово-развлекательных центров, наружной рекламы и сферы общественного питания.

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