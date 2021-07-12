Казанские парковки продолжают работать в льготном режиме
Казань, 12 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Муниципальные парковки Казани до сентября продолжат работу в льготном режиме. За нарушение правил благоустройства, не несущих угрозу жизни и здоровью горожан, предпринимателей по-прежнему не будут штрафовать. Заявил 12 июля замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.
Как утверждают рестораторы, бесплатные парковки помогают привлекать клиентов. Дальнейшим режим работы муниципальных парковок будет определяться городскими властями в диалоге с бизнесом, уточнил спикер.
Благодаря мораторию на штрафы, предприниматели сэкономили порядка 117 млн рублей. Также в городе продлена отсрочка платежей на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за первый-четвертый кварталы текущего года. Второй летний сезон рестораторы бесплатно размещают веранды при своих заведениях. Ранее мораторий на штрафы действовал до апреля.
Все принятые в городе меры поддержки оказались эффективными благодаря тому, что их предложили сами предприниматели, отметил Гафаров.
Как сообщало ИА REGNUM, в Казани льготный режим муниципальных парковок действовал до 1 июля 2021 года. Парковаться без оплаты автовладельцы могли после 18:00 в будни и во время выходных и праздничных дней. Плата за парковку в льготный период взималась лишь в будние дни с 07:00 до 18:00.
Мэр города Ильсур Метшин утвердил решение об изменении режима парковок после встречи в конце марта 2020 года с представителями наиболее пострадавших от пандемии отраслей — туризма, крупных торгово-развлекательных центров, наружной рекламы и сферы общественного питания.
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