Варшава, 12 июля 2021, 15:18 — REGNUM На границе Литвы и Белоруссии в связи с увеличением потока мигрантов Европейское пограничное агентство Frontex проведёт срочную операцию. Об этом 12 июля сообщили в агентстве.
«Ситуация на границе Литвы с Белоруссией остаётся тревожной. Я решил провести быстрое пограничное вмешательство для укрепления внешней границы ЕС», — заявил исполнительный директор пограничного агентства Фабрис Леджери.
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По его словам, Frontex в ближайшее время направит к границе Литвы собственных пограничников наряду с офицерами из стран-членов ЕС.
«Мы усилим нашу помощь и направим дополнительных пограничников, патрульные машины и специализированных офицеров для проведения опросов мигрантов с целью сбора информации о преступных сетях, вовлеченных в происходящее», — добавил Леджери.
Он напомнил, что литовские власти направили официальный запрос в Frontex о поддержке вечером 10 июля. Агентство уже направило офицеров и оборудование в Литву 1 июля.
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Как сообщало ИА REGNUM, из-за наплыва нелегальных мигрантов из стран Азии, которые проникают в Литву с территории Белоруссии, правительство Литвы приняло решение о строительство проволочного ограждения. Кроме того, власти страны намерены построить стену на границе с Белоруссией длиной 550 км.
В настоящее время к охране границе в помощь пограничникам привалены 260 военных. Они получили право применять оружие для самообороны «при условии агрессивного поведения нелегально пересекающих границу лиц».
По утверждению официального Вильнюса, с начала 2021 года поток нелегальных мигрантов из стран Азии, попавших в страну из Белоруссии, увеличился в 20 раз.