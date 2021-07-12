Москва, , 15:17 — REGNUM Соединённые Штаты выводят свои войска из Афганистана достаточно спешно и при этом побросав огромное количество техники и другого оборудования. Об этом 12 июля заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Американцы много чего давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии и кончая таким вот достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования», — сказал он.

При этом глава МИД РФ добавил, что к американцам остается главный вопрос, почему имея на каком-то этапе в Афганистане более чем стотысячный контингент НАТО, они в течение 20 лет ничего не смогли сделать в стране, а также каких результатов они собираются достичь с гораздо меньшим присутствием за пределами Афганистана.

«Ответ достаточно понятен. Скорее всего, есть желание просто обеспечить свое военное присутствие в этом регионе, тем самым оказывать влияние на обстановку здесь. Я думаю, все это понимают и все будут исходить из тех обязательств, которые существуют в рамках различных структур», — также уточнил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона внимательно следит за развитием ситуации на Кубе и вокруг неё.