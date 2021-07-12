Йошкар-Ола, 12 июля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 12 июля выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 57 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 14 965 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 119 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 32 человека. 329 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, за минувшие сутки скончался один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 517 человек. За минувшие выходные дни число активных носителей коронавируса выросло почти на 70 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 521 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1111 человек, из них у 1091 — пневмония, 50 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 38 пациентов, при этом госпитализирован 41 житель Марий Эл.