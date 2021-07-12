Москва, 12 июля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Компания Dongfeng привезла в Россию новый пикап Rich. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Китайские автомобили Dongfeng Rich

Пикап был сфотографирован в Москве недалеко от дилерского салона Dongfeng. Отмечается, что компания привезла в Россию новинку для сертификации.

Замеченная модель окрашена в черный цвет, а радиаторная решетка покрыта хромом. Кресла в салоне автомобиля покрыты кожей. Кроме того, новинка оснащается большим экраном мультимедиа.

Пока о комплектациях модели и ее стоимости в России не сообщается.

Ранее компания Dongfeng представила на рынке Китая рестайлинговый минивэн Lingzhi M5.

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