В России замечен новый пикап Dongfeng Rich
Москва, 12 июля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Компания Dongfeng привезла в Россию новый пикап Rich. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».
Китайские автомобили
Dongfeng Rich
Пикап был сфотографирован в Москве недалеко от дилерского салона Dongfeng. Отмечается, что компания привезла в Россию новинку для сертификации.
Замеченная модель окрашена в черный цвет, а радиаторная решетка покрыта хромом. Кресла в салоне автомобиля покрыты кожей. Кроме того, новинка оснащается большим экраном мультимедиа.
Пока о комплектациях модели и ее стоимости в России не сообщается.
Ранее компания Dongfeng представила на рынке Китая рестайлинговый минивэн Lingzhi M5.
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