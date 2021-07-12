Саранск, 12 июля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные республиканского оперативного штаба.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

Умерли двое женщины 1941 и 1975 годов рождения. Они были госпитализированы с основным диагнозом — новая коронавирусная инфекция, течение заболевания осложняла двусторонняя полисегментарная пневмония, а также хронические патологии.

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 357 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 июля в регионе выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 57 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 625 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2060 человек.

Читайте также: В Мордовии подтвердили 58 новых случаев заражения коронавирусом