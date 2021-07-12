Ижевск, 12 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 12 июля выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 57 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 625 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписан 41 человек, всего с начала пандемии выздоровели 20 208 жителей Мордовии. 357 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2060 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 12 июля в инфекционных стационарах республики лечение получали 1000 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1839 человек.