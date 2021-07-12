Красноярск, 12 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Стелу «Город трудовой доблести» в Красноярске установят перед Дворцом культуры им. 1 Мая. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в правительстве Красноярского края, ссылаясь на информацию администрации Красноярска.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Уточняется, что именно это место выбрало большинство горожан, принявших участие в голосовании на сайте «КрасноярскДоблесть.РФ». Таким образом, монумент появится в одном из самых популярных мест правобережья. Памятник обещают возвести уже в 2021 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, Красноярску и ещё 11 населённым пунктам России указом президента РФ от 20 мая 2021 было присвоено почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».