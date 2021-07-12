Москва, 12 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Механизм подачи заявок на оформление выплат на школьников в семьях продемонстрировал удобство для пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

Digital.gov.ru Максут Шадаев

«Механизм, который мы протестировали, показал эффективность и удобство для пользователей. По нашим данным, среднее время проверки заявления занимает менее минуты, если пользователь не меняет расчетный счет», — сказал Шадаев.

По его словам, из 12,5 млн родителей, которые получили рассылку от портала «Госуслуги» с уже оформленными образцами заявлений на выплаты на одного школьника, отправку заявлений подтвердили 3,3 млн родителей, которые занимаются воспитанием 4,6 млн детей.