Брюссель, , 15:03 — REGNUM Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рада победе сборной Италии по футболу в матче финала чемпионата Европы (Евро-2020). Об этом 12 июля сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе.

«Председатель Еврокомиссии счастлива за Италию», — заявил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать итоги Евро-2020.

«Когда речь идет о том, где дом футбола, то здесь каждый сам выбирает его. У Еврокомиссии нет официальной позиции по этому вопросу», — также добавил Мамер, отвечая на вопрос о том, «где находится дом футбола».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборная Италии обыграла в серии послематчевых пенальти национальную команду Англии в матче финала чемпионата Европы.