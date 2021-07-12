Бишкек, , 14:59 — REGNUM Явка избирателей на повторные выборы депутатов городских парламентов в столице Киргизии, Оше и Токмаке составила лишь чуть больше 30,5%. Об этом сообщили в центральной избирательной комиссии.

Участие в голосовании, состоявшемся накануне, 11 июля, приняли только 188 396 человек, при этом было зарегистрировано в качестве избирателей 617 517 жителей этих трех городов.

По предварительным данным, в столичный парламент смогли пройти только шесть из 18 баллотировавшихся политических партий: «Эмгек», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Социал-демократическая партия» и «Онугуу-Прогресс».

ИА REGNUM напоминает, что 11 апреля 2021 года в Киргизии прошли выборы депутатов городских парламентов и сельсоветов. Из-за многочисленных фактов подкупа избирателей, игнорирования правил агитации и других нарушений итоги выборов в киргизской столице, в Оше и Токмаке отменили.

Впоследствии президент Садыр Жапаров подписал указ о переназначении выборов в трех этих городах на 11 июля 2021 года.