Ханты-Мансийск, 12 июля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Югре темп вакцинации — 35 тысяч пациентов в неделю. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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Для формирования иммунной прослойки должны быть привиты 755 тысяч жителей Югры. Если прививочная кампания не сбавит темп, то план по вакцинации в регионе будет исполнен уже к сентябрю, отметил Добровольский.

В ближайшие дни в Югру поступит ещё 25 тысяч доз вакцины от коронавируса.