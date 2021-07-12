Новосибирск, 12 июля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области и городе Новосибирске 14 июля и ночью 15 июля ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 18−23 м/с, похолодание. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Макс13 Похолодание

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«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровель со зданий и сооружений», — отметили в мэрии областной столицы.

Ночью 13 июля в Новосибирске осадков не ожидается. Температура воздуха завтра, 13 июля, составит +14… +16 °C.

По данным на 19:00 (время местное) сегодня, 12 июля, в Новосибирске +26 °C.