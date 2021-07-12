Екатеринбург, 12 июля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал ремонт моста на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Своё сообщение глава региона разместил в соцсетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочие

В городе перекрыли часть путепровода на перекрёстке Луганской и Объездной. Из-за этого Кольцовский тракт и Уктус встали в огромную пробку.

«С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке!» — написал Куйвашев.

Чиновник поручил вызвать представителя подрядной организации к себе на разговор.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, мост находится в аварийном состоянии.