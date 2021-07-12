Свердловский губернатор вызвал подрядчика из-за ремонта моста
Екатеринбург, 12 июля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал ремонт моста на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Своё сообщение глава региона разместил в соцсетях.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Рабочие
В городе перекрыли часть путепровода на перекрёстке Луганской и Объездной. Из-за этого Кольцовский тракт и Уктус встали в огромную пробку.
«С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке!» — написал Куйвашев.
Чиновник поручил вызвать представителя подрядной организации к себе на разговор.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, мост находится в аварийном состоянии.