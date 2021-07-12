Екатеринбург, 12 июля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на ремонте части путепровода в районе улицы Луганской и Объездной дороги утром не оказалось ни одного рабочего, при этом из-за перекрытия моста образовались автомобильные заторы. Об этом написал в соцсетях свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Глава региона решил проверить, как подрядчик ведёт свои работы, благо. И с удивлением увидел, что ни одного рабочего на этом участке нет.

«И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании «УралДорТехнологии» ко мне на разговор. Так работать нельзя», — добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 июля часть моста закрыли на ремонт. Работы будут идти до 15 сентября. Из-за ограничения движения возникли огромные пробки на Уктусе и Кольцовском тракте.