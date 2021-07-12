Вашингтон, 12 июля 2021, 14:55 — REGNUM Афганская столица выдержит натиск боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 июля заявил председатель Сенатского комитета по вооруженным силам Чак Рид в эфире американского телеканала NBC News, сообщает The Hill.
Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро захватил большую часть территории Афганистана с тех пор, как силы США и НАТО начали вывод войск, а военная организация недавно заявила, что захватила 85% территории страны.