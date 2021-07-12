Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Афганская столица выдержит натиск боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 июля заявил председатель Сенатского комитета по вооруженным силам Чак Рид в эфире американского телеканала NBC News, сообщает The Hill.

«Я думаю, что Кабул выстоит», — отметил Рид. — Вопрос в том, может ли он продержаться достаточно долго, чтобы найти политическое решение между сторонами?»

«Происходящее там — это наступление «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), большая часть которого осуществляется без военных действий, большая часть этого, по сути, продолжалась посредством давления или подкупа местного руководства, и они готовились к этому в течение многих-многих месяцев», — добавил американский законодатель.

Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро захватил большую часть территории Афганистана с тех пор, как силы США и НАТО начали вывод войск, а военная организация недавно заявила, что захватила 85% территории страны.