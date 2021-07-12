Элиста, 12 июля 2021, 14:55 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о назначении на должность первого заместителя министра здравоохранения РК.
«Назначить Сараева Булата Амангельдыевича первым заместителем министра здравоохранения Республики Калмыкия», — сказано в документе, опубликованном на сайте главы Калмыкии.
ИА REGNUM сообщало, что ранее с должности была уволена Галина Динкиева, работавшая на этом посту с февраля 2019 года.
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