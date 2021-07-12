Пермь, 12 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Пермском крае вновь начали работать мобильные пункты вакцинации против COVID-19, сообщает краевой минздрав.

Страница Ирины Строкиновой в Facebook Пункт вакцинации

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Свою работу возобновили пять пунктов. В Перми прививку можно сделать в ТЦ «Карусель», возле гипермаркета «Лента», рядом с цирком и в Центральном парке развлечений им. М.Горького.

С 16 июля начнет функционировать мобильный пункт в Краснокамском городском округе. Прививочный кабинет расположится на базе автобуса на мини рынке в дачном поселке Алешиха.

Напомним, мобильные пункты вакцинации приостанавливали свою работу. Информресурсы сообщали в качестве причины дефицит вакцины.