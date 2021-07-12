Москва, , 14:51 — REGNUM Российская сторона внимательно следит за развитием ситуации на Кубе и вокруг неё. Об этом 12 июля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Считаем недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на Острове», — подчеркивается в официальном комментарии руководителя департамента информации и печати МИД РФ.

Захарова заявила об убеждённости Москвы в том, что власти Кубы предпринимают «все необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан страны в рамках национальной конституции и действующего внутреннего законодательства».

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких городах Кубы произошли беспорядки, в ходе чего был разгромлен ряд магазинов. При этом до того в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации.

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Позднее туда приехал президент Кубы Мигель Диас-Канель, который призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

В беседе с демонстрантами Диас-Канель признал наличие ряда проблем в стране, однако указал на то, что за оппозиционными митингами стоят американские организации и спонсируемые ими лица.

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