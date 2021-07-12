Вашингтон, , 14:47 — REGNUM Вся история присутствия американцев в Афганистане говорит о том, что рассчитывать на них в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом не приходится: они фактически выступают как разжигатели и того, и другого, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 12 июля, комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, Трамп назвал ситуацию в Афганистане после вывода оттуда войск НАТО позором для США: войска оставляют там множество дорогостоящего вооружения и оборудования, которое попадает в руки движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

« Трамп совершенно обоснованно критикует Байдена по его действиям в Афганистане. США сейчас ведут себя там либо безответственно, это в лучшем случае, либо, что более похоже на правду, злонамеренно. Талибам, которые во времена их присутствия чувствовали себя вольготно, наращивали силы, теперь, действительно, ещё и достаётся значительная часть оставленного ими оружия.

Вся история присутствия американцев в Афганистане говорит о том, что иметь какой-то существенный расчёт на них в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом не приходится: они фактически выступают как разжигатели и того, и другого, использующие терроризм и экстремизм в своих целях.