Берлин, , 14:45 — REGNUM Встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине была отменена. Об этом сообщил представитель минобороны Германии.

«Встреча была частью большой программы визита в правительстве ФРГ. Были перестановки — и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет», — цитирует его РИА Новости.

Встреча должна была состояться 12 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 июля, в Германию с двухдневным рабочим визитом прибыл глава Украины Владимир Зеленский.

Зеленский встретится с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

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