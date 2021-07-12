Берлин, , 14:48 — REGNUM Во время своего визита в США в период с 14 по 16 июля канцлер Германии Ангела Меркель получит степень почетного доктора американского университета Джонса Хопкинса. Об этом 12 июля рассказал на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Канцлер во время церемонии в Вашингтоне получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса», — сказал он.

Помимо этого, официальный представитель правительства ФРГ добавил, что по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом и совместной пресс-конференции двух политиков в Вашингтоне будет организован рабочий ужин. Как указал Зайберт, на нем Меркель будет сопровождать ее супруг Йоахим Зауэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат бундестага, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал власти страны задуматься о выходе из Евросоюза и о создании нового экономического объединения.