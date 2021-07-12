Ново-Огарево, Московская область, , 14:43 — REGNUM В России целесообразно продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Об этом 12 июля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Государство приняло решение о том, чтобы продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, и это сработало. Поэтому в нашем докладе просим до 2022 года (продлить), потому что, к сожалению, все-таки мы видим, что, во-первых, пандемия нас не отпускает», — заявил Титов.

При этом, по его словам, снижение числа проверок не повлекло никаких негативных последствий.

«Ничего не произошло: никаких ни катастроф, ни отравлений массовых, ничего. То есть мы видим, что контрольно-надзорные функции у нас в стране явно избыточны и их можно снижать», — указал он.