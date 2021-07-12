Пенза, 12 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В большинстве районов Пензенской области прогнозируется 4 класс пожарной опасности, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Засуха

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

В период с 12 по 16 июля на территории области ожидается высокая пожарная опасность лесов с дневными температурами воздуха до +32 градусов. По ночам столбики термометров опустятся до +14…+17 градусов. Без существенных осадков, ветер северный умеренный.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чувашии на предстоящей неделе, с 12 по 18 июля, сохранится жаркая погода, местами ожидаются дожди.

Читайте также: В ряде регионов России продолжится жара