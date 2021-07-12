Ижевск, 12 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 12 июля прививку от коронавируса сделали 227 959 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM В ожидании вакцинации от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 158 017 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные, 10 и 11 июля, прививку сделали 16 327 человек, 8077 жителей республики получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 июля в Удмуртии провели 1 310 175 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4197 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5142 исследования.

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