Москва, , 14:40 — REGNUM Власти Судана готовят процесс ратификации соглашения с Россией о создании на своей территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) Военно-морского флота РФ. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 12 июля на пресс-конференции по итогам переговоров со своей суданской коллегой Мариям аль-Махди.

Он отметил, что суданская сторона проинформирована о начале процесса ратификации соглашения в РФ.

«Госпожа министр сообщила, что в Судане также готовят начало процесса ратификации», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании с Суданом соглашения по созданию пункта МТО ВМФ. Предполагается, что российские моряки будут пользоваться этим пунктом, чтобы ремонтировать корабли, пополнять запасы и отдыхать.

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