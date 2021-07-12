Оренбург, 12 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Оренбурге офис компании «Энергосбыт Тплюс» по ул. Аксакова с 12 июля изменил режим работы. Теперь он работает только по предварительной записи, сообщает пресс-служба Оренбургского филиала организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Изменение связано с ухудшившейся эпидситуацией по коронавирусу и действующими ограничения. По поводу других шести офисов информация об изменениях формата работы остутствет.

Напомним, в регионе растет заболеваемость COVID-19. С 9 июля суточный показатель выявляемых носителей коронавируса превышает 270 случаев.

Энергетики отметили, что записаться на приём можно по телефону контакт-центра или очно в офисе обслуживания. Для очной записи в офисе используется раздел «Предварительная запись» в электронном терминале. Оренбуржцам рекомендуют планировать личные визиты после 25 или до 10 числа, когда нагрузка на специалистов не так высока.