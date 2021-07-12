Ново-Огарево, Московская область, , 14:39 — REGNUM Снижение социальных взносов бизнесу привело к увеличению доходов Пенсионного фонда России. Об этом 12 июля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Социальные взносы: когда была принята первая мера, чтобы малому и среднему бизнесу снизили до 15% сверх базы, то результат был. Честно говоря, мы даже сами такого не ожидали, мы увидели, что доходы Пенсионного фонда выросли больше, чем на два процента, мы в два раза снизили ставку, а доходы выросли больше, чем на два процента», — заявил Титов.

Путин отметил, что это говорит о большей экономической обоснованности новой ставки.

«Так надо дальше продолжать. Значит, она экономически обоснована: НДФЛ больше шести процентов вырос по доходам бюджета, то есть бизнесу стало выгодно платить вбелую», — указал он.

«Во-первых, можно на всю зарплату распространять, убрать минимальную заработную плату как базу до вычета. Ну, а дальше смотреть, может быть, в дальнейшем смотреть и на другие виды бизнеса», — продолжил Титов.

Президент в ответ заметил, что правительство в настоящее время работает над этим.