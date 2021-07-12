Ярославль, 12 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Художник Алексей Куделин, более известный как Вася Ложкин, не примет участие в выборах в Госдуму от Ярославской области. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Картина Васи Ложкина

Информация о том, что Вася Ложкин станет кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Зелёная альтернатива», появилась ещё в 2020 году — накануне довыборов в Госдуму по 194 округу. Информацию об этом распространяла сама партия, художник высказывался неопределённо о возможных политических планах.

Между тем как кандидат на довыборы в 2020 году Куделин так и не заявился, нет его кандидатуры и в списке «Зелёной альтернативы» на основные выборы в Госдуму в 2021 году.