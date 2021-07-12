Ижевск, 12 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 66, 75 и 86 лет, а также 79-летний мужчина. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 539 человек.

Отметим, данные регионального штаба вдвое отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 12 июля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончался 1097 человек, из которых четверо жителей республики умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 12 июля в регионе выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 138 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 37 262 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 4038 человек. За минувшие выходные дни число активных носителей вируса выросло почти на 300 человек.

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