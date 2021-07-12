Кострома, 12 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Костромскую пенсионеркуоштрафовали за оскорбительные песни. Об этом сообщает Свердловский районный суд города Костромы.

Https://pixabay.com Клавиши

С иском в суд обратилась прокуратура региона. Суд установил, что в период с 2018 по 2020 год женщина опубликовала в интернете видеозаписи песен собственного сочинения. В словах семи композиций лингвисты усмотрели признаки «возбуждения вражды, ненависти и розни» к еврейскому этносу и его отдельным представителям. В заседании женщина не раскаялась и заявила о своей правоте.