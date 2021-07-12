Ижевск, 12 июля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 12 июля выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 138 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 37 262 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 18 детей в возрасте до 14 лет и 23 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 45 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 32 685 человек. 539 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано пять летальных случаев, за минувшие сутки скончались четверо жителей региона.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 4038 человек. За минувшие выходные дни число активных носителей вируса выросло почти на 300 человек. Из этого числа 3138 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 733 человека — в состоянии средней степени тяжести, 167 — в тяжелом состоянии. За субботу и воскресенье число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии выросло почти вдвое.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 9 июля в республике прививку от коронавируса сделали 211 632 человека. Второй компонент препарата получили 149 940 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.