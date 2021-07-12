Минск, , 14:32 — REGNUM Белорусские власти готовы к тому, чтобы вести переговоры со странами Запада, однако пока не слышат там ни одного здравого голоса. Об этом 12 июля заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Мы заинтересованы в том, чтобы любые конфликты разрешались путем спокойного, нормального, как сейчас модно говорить, инклюзивного диалога», — сказал он в интервью телеканалу RT.

Также глава белорусского МИД подчеркнул, что это касается и внутриполитической ситуации, и готовности к диалогу на внешнеполитическом уровне.

«Мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнером, которые изъявят желание на сей счет, но, к сожалению, пока мы не слышим ни одного здравого голоса в хоре коллективного Запада», — уточнил Макей.

Кроме того, он добавил, что Белоруссия «никогда не была и не собирается быть источником напряженности».

«Мы всегда говорили, что мы заинтересованы в диалоге. Мы всегда лишь отвечали на те рестриктивные меры, которые наши партнеры приняли по отношению к Беларуси», — указал глава МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в том, что в западные страны устремились потоки нелегальных мигрантов, виноват сам Запад.