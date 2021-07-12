Казань, 12 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») по факту отравления посетителей казанского аквапарка.

Аквапарк

12 июля в ходе мониторинга средств массовой информации выявили информацию, согласно которой в казанском аквапарке отравились хлором шесть человек, в том числе пятеро детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Предварительно, госпитализированы женщина и трое детей в возрасте 6−11 лет. На место происшествия выехала следственная группа. Обстоятельства ЧП выясняются. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности в аквапарке.

ИА REGNUM напоминает, в Казани организована прокурорская проверка после сообщения об отравлении нескольких детей в аквапарке «Ривьера».

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