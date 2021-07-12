Москва, , 14:25 — REGNUM В понедельник, 12 июля российская экологическая партия «Зеленые» подала в ЦИК документы для заверения федеральной части списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам на выборы в Государственную думу. Коробки с документами привёз на самом экологически чистом автомобиле в мире Tesla model X сопредседатель партии «Зелёные», летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин.Партия выдвинула 233 кандидата по федеральному списку, по одномандатным округам — 95.

«Мы против непрофессиональных и алчных людей во власти. Настало время формирования экологической фракции в Госдуме. Мы имеем право требовать принятия законов, защищающих наше с вами здоровье, а не чей-то бизнес», — отметил председатель партии Андрей Нагибин.

«В 2021 году «Зелёным» удалось сформировать одну из самых компетентных команд. Федеральная десятка партии представлена «зелёными» лидерами России, ведущими экспертами в области экологии, общественно-политических отношений и социальных коммуникаций. Здесь Герой России, доктор наук и три кандидата наук, победители международных и всероссийских экологических конкурсов, действующие депутаты от «Зелёных», — отметила член президиума партии Александра Кудзагова.

«Зелёные» приготовили в подарок сотрудникам ЦИКа живую ёлочку как символ экологической партии и призыв к поддержке разнообразия политического ландшафта России.