Оренбург, 12 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 272 заражения коронавирусом, что на один меньше, чем днём ранее, сообщает 12 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число выявленных носителей коронавируса достигло в регионе 50 546, среди них 4,8% — это дети, 31,6% — пожилые люди.

Оправились от болезни 43 999 оренбуржцев. По причине COVID-19 скончались 1156 человек. За последние сутки подтвердили три летальных исхода.

На сегодняшний день в стационарах находятся 1234 пациента, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Состояние 248 пациентов медики оценивают как тяжелое.