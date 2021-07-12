Москва, , 14:25 — REGNUM Сотрудник посольства Соединенных Штатов украл стрелочный указатель железнодорожной станции Осташково в Тверской области, заявила 12 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, весной в Тверской области на разъезде железнодорожной станции пропал дорожный указатель.

По камерам видеонаблюдения полиция выяснила, что неизвестный мужчина похитил знак и положил его в багажник машины, номера которой были красного цвета (их выдают дипломатическим авто).

Позже сотрудники ДПС остановили сотрудника американского посольства за нарушение ПДД, который «по всем параметрам подходил под ориентировки».

«Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия», — написала Захарова в своем телеграм-канале. В итоге сотрудника американского посольства отправили обратно в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что власти Соединённых Штатов самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России. «На протяжении нескольких лет они не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу», — сказала Захарова. По её словам, Россия не заставляла США уменьшать количество консульских сотрудников, это было решение Вашингтона.

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