Омск, 12 июля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались пять ковид-пациентов, сообщили ИА REGNUM 12 июля в региональном оперштабе.

(сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы Палата для больных COVID-19 в Москве

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За всё время в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 1566 человек, уточнили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 54 410 пациентов с коронавирусом, скончались 42 798 человек.