Душанбе, , 14:24 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить Душанбе с официальным визитом, сообщили в пресс-службе таджикского лидера.

Отмечается, что сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам. Собеседники также обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в сфере торговли.

Особе внимание стороны уделили развития военно-политической ситуации в Афганистане. Рахмон подробно рассказал Алиеву о тревожной ситуации в афганских провинциях на границе с Таджикистаном.

Читайте также: «Волна беженцев накроет Россию» — соцсети об успехах талибов* в Афганистане