Ново-Огарево, Московская область, , 14:22 — REGNUM Меры поддержки бизнеса на фоне эпидемии коронавируса оказались весьма взвешенными и своевременными. Об этом 12 июля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече президента России Владимира Путина с ним.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

«Очень взвешенные были. Честно говоря, мы вначале немножко кряхтели, немножко нам не всё нравилось, но на самом деле по тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя», — заявил Титов.

«Главная мера, которая, наверное, сработала больше всех, что все-таки очень осторожно относились к закрытию бизнеса: то есть на первом этапе это было необходимо, но на втором этапе, конечно, осень прошла без полных закрытий, и это, конечно, больше всего помогло бизнесу», — указал он.