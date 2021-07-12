Москва, , 14:28 — REGNUM Ни одно из государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не запрашивало консультации о возможном размещении у себя американских военных объектов. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 12 июля в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что все вопросы, связанные с присутствием на территории любого государства ОДКБ иностранных военных, подлежат согласованию в соответствии с уставом организации.

«Показательно, что никто из этих стран никаких обращений о необходимости провести соответствующую консультацию в ОДКБ не подавал», — сказал Лавров.

Он добавил, что в Пентагоне заявляли о желании расположить свои ресурсы вокруг Афганистана, чтобы при необходимости наносить удары по афганской территории. Однако вряд ли какая-то страна заинтересована в том, чтобы стать заложником такой политики США и подставить себя под ответный удар.

Лавров заявил также, что появление новых военных баз или объектов США в Центральной Азии не отвечает интересам безопасности региона. Так он прокомментировал публикацию в газете The Wall Street Journal о том, что американские войска могут быть переброшены из Афганистана в страны Средней Азии.

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