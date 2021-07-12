Берлин, , 14:21 — REGNUM Германия должна не выходить из Европейского союза, а настойчиво работать в нём против вредоносного американского влияния, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 12 июля, комментируя высказывания сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупаллы.

Как сообщалось ранее, Крупалла в интервью Die Welt призвал к выходу из Евросоюза и созданию «нового европейского пространства» вместе с Россией.

«Позиция «Альтернативы для Германии» (АдГ) служит полезным противовесом позиции, которую по отношениям с Россией занимает германская партия зелёных. Вместе с тем, как говорят мудрые, «не всё хорошо, что слишком». Тезис о выходе ФРГ из Европейского союза — это слишком. Это в Москве он звучит для многих привлекательно, а вот в Германии солидная публика его не поддержит. Там понимают, что ФРГ и Европейский союз — это сегодня неразрывные понятия и что тем более неразрывными являются современные германо-французские связи, которые не позволят Берлину проделать такой кульбит, как выход из ЕС.

Что же до идеи «нового европейского пространства» вместе с Россией, которое хочет строить депутат от АдГ, то насмотрелись мы, как говорится, на эти пространства в 2000-е годы. Это пустые и вредные для нашей страны рассуждения, ибо Россия должна строить не «европейское пространство», а саму себя.

Вместе с тем, большее здравомыслие в отношении России и со стороны ФРГ, и со стороны ЕС не помешало бы. Но для этого Германия должна не выходить из Европейского союза, а настойчиво работать в нём против вредоносного американского влияния«, — отметил Михаил Демурин.