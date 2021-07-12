Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В селе Берендеево городского округа Переславль-Залесский Ярославской области жители два года живут без общественной бани. Горячей воды там нет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Переславский районный суд.

Yarnews.net Баня

В суд обратился переславский межрайонный прокурор в защиту неопределённого круга лиц с иском к администрации городского округа. Прокурор потребовал создать условия для предоставления услуг бани жителям села Берендеево.

Прокуратура провела проверку после информации в СМИ о закрытии бань после объединения города и района. Согласно нормативам, утверждённым Переславль-Залесской городской думой, минимальный уровень обеспеченности населения услугами бани — 5 помывочных мест на 1 тысячу человек. Путь до бани не должен занимать больше 30 минут. В селе Берендеево проживает 1404 человека, а до города 20 километров. Помимо этого, отсутствие бани нарушает федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответчик в суде факт закрытия бани не оспаривал, оставил решение на усмотрение суда. Дополнительно пояснил, что баня была закрыта из-за аварийного состояния. Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав в течение года со дня вступления решения в законную силу устранить все недостатки.

«Общественная баня с. Берендеево не функционирует длительное время (более 2 лет), факт закрытия бани Администрацией городского округа не оспаривается. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что жители с. Берендеево должны быть обеспечены услугами бань, в количестве не менее 7 помывочных мест. Необходимость обеспечения жителей с. Берендеево услугами общественной бани подтверждается неоднократными обращениями граждан по вопросу закрытия общественной бани. Однако, на момент рассмотрения дела судом, указанный вопрос не решен, меры, направленные на обеспечение жителей с. Берендеево услугами общественной бани, администрацией городского округа, в нарушение возложенной законом обязанности, не предприняты», — сообщается в судебном решении.

Также суд разъяснил, что обеспечение банями является вопросом местного значения, который должен решаться именно администрацией. Решение суда пока не вступило в законную силу.