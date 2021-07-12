В Ярославской области суд обязал администрацию вернуть баню жителям села
Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В селе Берендеево городского округа Переславль-Залесский Ярославской области жители два года живут без общественной бани. Горячей воды там нет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Переславский районный суд.
В суд обратился переславский межрайонный прокурор в защиту неопределённого круга лиц с иском к администрации городского округа. Прокурор потребовал создать условия для предоставления услуг бани жителям села Берендеево.
Прокуратура провела проверку после информации в СМИ о закрытии бань после объединения города и района. Согласно нормативам, утверждённым Переславль-Залесской городской думой, минимальный уровень обеспеченности населения услугами бани — 5 помывочных мест на 1 тысячу человек. Путь до бани не должен занимать больше 30 минут. В селе Берендеево проживает 1404 человека, а до города 20 километров. Помимо этого, отсутствие бани нарушает федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Ответчик в суде факт закрытия бани не оспаривал, оставил решение на усмотрение суда. Дополнительно пояснил, что баня была закрыта из-за аварийного состояния. Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав в течение года со дня вступления решения в законную силу устранить все недостатки.
Также суд разъяснил, что обеспечение банями является вопросом местного значения, который должен решаться именно администрацией. Решение суда пока не вступило в законную силу.