Кишинёв, , 14:17 — REGNUM С избранием в Молдавии нового парламента период хороших отношений между республикой и Россией закончился. Об этом 12 июля заявил на брифинге лидер молдавской Партии социалистов Республики (ПСРМ) и бывший президент страны Игорь Додон.

«Я думаю, что период хороших отношений, которые были последние четыре года, ушел, к сожалению. Надеюсь, что нынешнему президенту и поддерживающему ее парламенту хватит ума, чтобы не довести ситуацию с РФ до того, что у нас было в 2014—2015 годах, когда мы остались практически без рынков сбыта и когда высылали дипломатов РФ из Кишинева», — сказал он.

В то же время, как считает Додон, в этой ситуации все будет зависеть от занятой новым молдавским правительством позиции и от внешних игроков.

«Если Молдавия попытается присоединиться к санкциям против России, так как этого скорее всего от нее потребуют западные кураторы, это будет очень плохо и для Молдавии, и для граждан, это быстрее приведет к концу этой власти», — отметил лидер ПРСМ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер молдавской Партии социалистов и экс-президент Молдавии Игорь Додон поздравил Партию действия и солидарности (ПДС), поддерживающую действующего президента страны Майю Санду, с победой на внеочередных выборах в парламент республики.