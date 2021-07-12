Анкара, , 14:15 — REGNUM Турция надеется, что шестой раунд Конституционного комитета Сирии состоится в самое ближайшее время. Об этом 12 июля сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

Он добавил, что в ходе контактов с делегациями России и Ирана в рамках 16-й встречи в астанинском формате по Сирии подробно обсуждались политический процесс и события, связанные с гуманитарной ситуацией.

«Мы подчеркнули важность увеличения гуманитарной помощи Сирии, также указали на нарушения режима прекращения огня в Идлибе, — сказал собеседник. — Мы также заявили о своем ожидании, что шестой раунд Конституционного комитета должен быть проведен как можно скорее, чтобы продвинуть политический процесс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России имеются все основания рассчитывать на то, что в ходе предстоящего шестого заседания редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии должен быть зафиксирован прогресс в вопросе политического урегулирования. Он надеется, что конституционный совет сможет организовать прямые контакты между ключевыми делегациями.