Москва, 12 июля, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Из-за жаркой погоды в столичном регионе на Московской железной дороге (МЖД) создано 1,5 тыс. километров противопожарных минерализованных полос вдоль путей. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе МЖД.

Yarregion.ru Поезд

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

Перепаханная земля должна стать барьером для распространения низовых пожаров, отметили в МЖД.

«Для недопущения пожаров в полосе отвода железной дороги Москвы и Московской области проведен окос травы на площади 583,6 га, от валежника, порубочных остатков и прочего пожароопасного материала очищены 105 га», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайшую неделю ожидается жаркая погода с температурой воздуха до 33 градусов.